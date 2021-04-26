Бывший мэр Питкяранты возглавила районное отделение КПРФ

Надежда Коннова стала лидером коммунистов Питкярантского района.

Об этом сообщается в официальном паблике КПРФ в Карелии.

Надежда Коннова окончила Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Актуальные вопросы местного самоуправления". Более 17 лет отдала работе в органах местного самоуправления Питкяранты и Питкяранского района. Будучи главой города, она находила пути решения самых острых проблем. Ее хорошо знают, как грамотного и принципиального руководителя.

По первому образованию - учитель биологии и географии, Надежда Владимировна в настоящее время работает педагогом в школе. Напомним, что, будучи сторонником КПРФ, она выступала против объединения школ Питкяранты.

С КПРФ известная своей активной жизненной позицией Надежда Коннова сотрудничает с 2017 года. В 2018 году она участвовала в выборах главы Питкяранты при поддержке компартии.