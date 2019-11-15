Бывший министр внутренних дел Карелии написал "исповедь генерала"

В Совете ветеранов органов внутренних дел Карелии состоялась презентация книги Игоря Прохорова, написанной в жанре исповеди.

В МВД Карелии состоялась презентация книги Игоря Михайловича Прохорова "Исповедь генерала милиции", сообщили в ведомстве. Автор - уроженец поселка Пряжа, много лет отдавший службе в органах внутренних дел республики. Игорь Прохоров прошел путь от участкового инспектора до главы республиканского МВД, долгое время возглавлял ведомственный Совет ветеранов. Игоря Михайловича пришли поздравить с изданием книги сослуживцы и друзья.

"Кто сталкивался, тот прекрасно знает, что издание книги – дело очень непростое", - отметил автор и выразил благодарность тем, кто помог рукописям увидеть свет в печатном виде.

"Привычка анализировать каждый прожитый день сложилась у меня давно, и изменять ей не вижу необходимости. Более того, считаю это ежедневное занятие полезным для любого человека. Вот решил изложить свои мысли на бумаге…", - так в предисловии объясняет рождение "Исповеди" Игорь Прохоров.

Книга пронизана глубокими внутренними переживаниями, переосмысленными на фоне личных жизненных трудностей.

На презентации издания было немало земляков Игоря Прохорова – жителей Пряжи. Все они получили по экземпляру книги; часть тиража решено передать в музей школы поселка.