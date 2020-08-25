Бывший начальник полиции Петрозаводска уехал служить на Камчатку

Бывший начальник полиции Петрозаводска Николай Красовский занял такой же пост в Петропавловске-Камчатском.

В Петропавловске-Камчатском новым начальником городского УМВД назначен полковник полиции Николай Красовский. Сегодня он был представлен руководителям структурных подразделений и приступил к исполнению обязанностей, сообщает "Камчатка. АиФ"

Как сообщила пресс-служба краевой полиции, Николай Красовский родился 16 сентября 1975 года в Петрозаводске. Службу в органах внутренних дел начал в сентябре 1993 года.

Выпускник специальной школы милиции МВД России, окончил Калининградский юридический институт МВД России и Международный институт экономики и права. В 2015 году – академию управления МВД России.

До назначения на новую должность Красовский более шести лет возглавлял Управление МВД России в Петрозаводске. Имеет почётное звание "Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Карелия", награждён медалями МВД России "За отличие в службе" III, II, I степени.

Напомним, Николай Красовский еще в мае ушел в отпуск, откуда уже не вернулся на прежнее место работы. Причина этого, по словам наших источников в полиции, - низкие показатели в работе петрозаводского УМВД.

Сегодня УМВД Петрозаводска возглавляет 44-летний Дмитрий Маханьков, который в 2016 году приехал в Петрозаводск из Ямало-Ненецкого автономного округа. До назначения начальником УМВД России по Петрозаводску Дмитрий Маханьков руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МВД РК, а ранее возглавлял Лахденпохскую, затем Сортавальскую полицию.