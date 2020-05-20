Полицию Петрозаводска возглавит новый руководитель?

Нынешний начальник столичной полиции Николай Красовский до конца мая находится в отпуске.

Как стало известно нашему изданию, уже с 1 июня Управление МВД России по Петрозаводску, возможно, возглавит новый начальник. По имеющейся информации, им станет 44-летний полковник Дмитрий Маханьков, на днях назначенный врио начальника Управления.

Как рассказали нам в МВД Карелии, в 2016 году Маханьков приехал в Петрозаводск из Ямало-Ненецкого автономного округа, полицию которого с 2010-го до 2016 года возглавлял нынешний министр внутренних дел Карелии, генерал-майор Дмитрий Сергеев. До назначения врио начальника УМВД России по Петрозаводску Дмитрий Маханьков руководил отделом участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних МВД РК, а ранее возглавлял Лахденпохскую, затем Сортавальскую полицию.

Что касается возглавляющего петрозаводскую полицию с октября 2013 года полковника Николая Красовского, то он до конца мая официально находится в отпуске. Однако, по полученной нами в МВД республики неофициальной информации, на работу в прежней должности он уже не вернется. Причина этого, по словам наших источников в полиции, - низкие показатели в работе петрозаводского УМВД. Впрочем, считают они, в деятельности основного подразделения карельской полиции, в силу ряда причин "всегда были, есть и будут различные недостатки и проблемы".

Мы позвонили Николаю Красовскому с просьбой прокомментировать возможную отставку и переезд на работу в другой регион. Наш вопрос о его дальнейшей службе в органах внутренних дел Николай Вячеславович оставил без комментариев.