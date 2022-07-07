Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения

Политик ушел из жизни в больнице префектуры Нара после покушения.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в пятницу после совершенного на него покушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

По данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения.

Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. 41-летний японец Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь.



Фото: Момент задержания Тэцуя Ямагами

Свой поступок нападавший объяснил тем, что ему не нравилась политика и поведение Абэ, однако он подчеркнул, что не имел ничего против непосредственных политических взглядов бывшего премьера.