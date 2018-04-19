Бывший пресс-секретарь главы Карелии стала членом Общественной палаты республики

Депутаты парламента одобрили включение в новый состав Общественной палаты региона кандидатуру бывшего пресс-секретаря главы Карелии Марины Кабатюк.

За ее назначение 19 апреля депутаты проголосовали на заседании парламента.

Марина Кабатюк в январе 2016 года была назначена пресс-секретарем занимавшего в то время пост главы Карелии Александра Худилайнена. Затем она семь месяцев проработала в качестве официального представителя в СМИ Артура Парфенчикова. После выборов главы Карелии она ушла в отпуск с последующим увольнением. В настоящее время Кабатюк работает в ООО "Русский Лесной Альянс".

Также в список Общественной палаты от Заксобрания вошли писатель Дмитрий Новиков, предприниматель Гегам Мкртчян, поисковик Илья Герасев, директор филармонии Ирина Устинова и другие.