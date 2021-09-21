Бывший руководитель бассейна возглавил футбольную школу в Петрозаводске, заменив уволенного со скандалом экс-директора

фото: Фото стадиона в процессе ремонта © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Спортивную школу № 7 Петрозаводска возглавил Дмитрий Третьяков, сообщили в администрации города.

У Спортивной школы №7 Петрозаводска появился новый руководитель. В соответствии с распоряжением администрации города директором муниципального учреждения с 22 сентября назначен Дмитрий Андреевич Третьяков. Ранее он состоял в должности заместителя директора Спортивной школы олимпийского резерва № 3 им. Э.В. Эховой (руководителя бассейна H2O).

Напомним, ранее футбольную школу возглавлял Денис Семенов, который был уволен после скандала со строительством стадиона «Юность».

На защиту прежнего директора вышли родители маленьких спортсменов.

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