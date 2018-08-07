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Новости. Общество
11:30, 07 Августа 2018

Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

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Назначенный в июне на пост главы администрации Лахденпохского района Александр Чернов покинул должность в августе.

Как стало известно "Столице на Онего", 22 июня должность занял бывший начальник отдела судебных приставов по городу Сортавала Александр Чернов.

"С сегодняшнего дня Александр Юрьевич не работает в администрации", - рассказали в администрации.

Причины ухода бывшего пристава с должности в администрации не называют.

Связаться с Александр Черновым "Столице на Онего" пока не удалось.

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07.08.18 12:37
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-08-07 12:37:48
Не вписался в рынок, хе-хе-хе...
goo
2018-08-07 12:19:24
Может охранника руководить областью назначить?
Изя
2018-08-07 12:04:59
Потому что порядочный человек , вот и не смог в этом болоте власти работать .
ppppp
2018-08-07 11:47:05
Не смог ...
Гость
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