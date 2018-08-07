11:30, 07 Августа 2018
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца
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Назначенный в июне на пост главы администрации Лахденпохского района Александр Чернов покинул должность в августе.
Как стало известно "Столице на Онего", 22 июня должность занял бывший начальник отдела судебных приставов по городу Сортавала Александр Чернов.
"С сегодняшнего дня Александр Юрьевич не работает в администрации", - рассказали в администрации.
Причины ухода бывшего пристава с должности в администрации не называют.
Связаться с Александр Черновым "Столице на Онего" пока не удалось.
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