Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца

Назначенный в июне на пост главы администрации Лахденпохского района Александр Чернов покинул должность в августе.

Как стало известно "Столице на Онего", 22 июня должность занял бывший начальник отдела судебных приставов по городу Сортавала Александр Чернов.

"С сегодняшнего дня Александр Юрьевич не работает в администрации", - рассказали в администрации.

Причины ухода бывшего пристава с должности в администрации не называют.

Связаться с Александр Черновым "Столице на Онего" пока не удалось.