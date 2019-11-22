16:54, 22 Ноября 2019
Бывший замначальника МЧС Карелии арестован по подозрению в покушении на мошенничество (СРОЧНО)
Новости по теме
Загрузка...
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Карелии Александр Фролов арестован по подозрению в покушении на мошенничество.
Как стало известно "Столице на Онего", 21 ноября первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Карелии Александр Фролов заключен под стражу до 18 января 2020 года.
Такое решение принял судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов.
Арестованного экс-сотрудника МЧС Карелии подозревают в покушении на мошенничество. Ему вменяются ч3 ст 30 УК РФ и ч4 ст 159 УК РФ.
Задержан Фролов был в результате совместной операции ФСБ и МЧС Карелии, отметили в ведомстве, а также пояснили, что на момент задержания Александр Фролов уже не являлся сотрудником МЧС.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.11.2019, 11:58
21.11.2019, 10:25
18.11.2019, 12:18
17.11.2019, 11:05
Аналитика
Сегодня 14:33
Капитал
Почему жилой комплекс "Иволга" настолько популярен у жителей Петрозаводска, рассказала маркетолог компании "Баренц Групп" Мария Круглова.
Сегодня 09:15
21.11.2019 13:19
20.11.2019 17:52
20.11.2019 11:02
Чтиво
Сегодня 14:34
Без политики
"С больничного на больничный" - знакомая ситуация?
21.11.2019 13:09
21.11.2019 12:26
19.11.2019 16:42
Медиа
Сегодня 10:45
Опрос
Может ли чиновник некорректно высказываться в соцсетях?
Комментарии