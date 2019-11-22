Бывший замначальника МЧС Карелии арестован по подозрению в покушении на мошенничество (СРОЧНО)

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Карелии Александр Фролов арестован по подозрению в покушении на мошенничество.

Как стало известно "Столице на Онего", 21 ноября первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Карелии Александр Фролов заключен под стражу до 18 января 2020 года.

Такое решение принял судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов.

Арестованного экс-сотрудника МЧС Карелии подозревают в покушении на мошенничество. Ему вменяются ч3 ст 30 УК РФ и ч4 ст 159 УК РФ.

Задержан Фролов был в результате совместной операции ФСБ и МЧС Карелии, отметили в ведомстве, а также пояснили, что на момент задержания Александр Фролов уже не являлся сотрудником МЧС.