Бывший зек поживился в цветочном ларьке Петрозаводска

Нетрезвый мужчина ограбил цветочный ларек в Петрозаводске, сообщил в МВД Карелии.

В конце февраля в дежурную часть полиции по Петрозаводску обратилась 37-летняя горожанка, продавец одного из цветочных павильонов. Она сообщила, что торговую точку, где она работает, только что ограбили. Прибывшие на место полицейские установили, что в 6 утра в ларёк зашёл нетрезвый мужчина и попросил показать цветы. Когда продавец отвернулась, он похитил из кассы 3,5 тыс. рублей. Женщина попыталась остановить его, схватила за капюшон куртки, но незнакомец ударил её и сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 31-летнего петрозаводчанина. Мужчина нигде не работает, несколько месяцев назад он освободился из мест лишения свободы.

В настоящее время гражданин дал признательные показания и пояснил, что потратил похищенные деньги на алкоголь. В ходе работы с подозреваемым правоохранители установили его причастность к грабежу, совершённому несколькими днями ранее. Он действовал по аналогичному сценарию и похитил из продуктового ларька 2,5 тысячи рублей.

По фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде.