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Новости. Общество
21:20, 12 Октября 2019
фото: instagram.com/buzova86

Бывший жених жестоко высмеял оскандалившуюся Ольгу Бузову

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Победитель реалити-шоу "Замуж за Бузову" бизнесмен Денис Лебедев жестоко высмеял свою бывшую возлюбленную.

Как пишет "Экспресс газета", поводом для этого послужил билборд с рекламой новой программы "План Б" с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. По словам предпринимателя, непонятно, кто и кому будет выбирать невесту в эфире.

"Ребят, вы прикалываетесь? Какой "План Б"? Тут "План А" стоит! Непонятно еще, кто кому там невест собрался выбирать. Смотрите с 13 октября, "будет интересно", — не удержался от иронии Лебедев.

Напомним, что Ольга Бузова обвинила своего бывшего жениха в предательстве и в том, что тот пытался нажиться на ее популярности. Оказалось, что в момент прихода на проект Лебедев был женат. Сам предприниматель говорит, что не делал из этого никакой тайны.

"Когда я прошел кастинг, то предоставил организаторам свои паспорта. Они прекрасно видели, что мой второй брак не расторгнут. Также я предупредил, что официально еще не развелся, но брак — это всего лишь формальность, ведь мы давно не жили вместе. Как раз в тот период я подал заявление на развод. Тогда мне сказали, что в этом нет ничего страшного. На шоу я шел за любовью и был абсолютно искренен", — отметил Лебедев в одном из недавних интервью.

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