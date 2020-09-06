Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирус без масочного режима

Бывший петрозаводчанин Никита Михайлов, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, поделился собственными впечатлениями от "шведской стратегии".

– Вторая волна пандемии, накрывшая многие европейские страны, заставила их вернуть значительную часть ограничительных мер. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и в Карелии, в частности, по-прежнему держится на довольно высоком уровне. А как у вас в Швеции? Удалось ли стране достичь "коллективного иммунитета", на выработку которого была рассчитана стратегия главного шведского эпидемиолога Андерса Тегнеля?

– Я не могу дать медицинское заключение, выработался в Швеции "коллективный иммунитет" или нет, но пока многие ограничения, которые все-таки были у нас введены, остаются в силе. Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в целом более или менее нормальная – в интенсивной терапии местной больницы сейчас никого нет, а смертность – на уровне единичных случаев в неделю, у нас по-прежнему действует запрет на посещение домов престарелых и ограничение на мероприятия численностью более 50 человек. Что касается детских садов и школ, то они как были открыты, так и остаются открытыми. Но если у ребенка имеются симптомы простудного заболевания, родителям рекомендовано оставить его дома, и вот как раз сегодня мы последовали таким рекомендациям, потому что у нашего среднего сына обнаружился кашель. Чтобы его не отправили обратно, он с утра сидит дома. В общем, я бы не сказал, что все в полном порядке, и мы живем как прежде, но о введении каких-то новых ограничений речи нет.

Если же говорить о тех мерах, которые были приняты в рамках "шведской стратегии", то у нас на несколько месяцев были закрыты театры, кинотеатры и отменены концерты, а магазины и рестораны работали по сокращенному графику. Причем, ресторанам и барам по-прежнему необходимо обеспечивать дистанцию между посетителями, поэтому было бы неверным утверждать, что в Швеции совсем не проводились карантинные мероприятия.

Какие ограничения из-за коронавируса были введены в Швеции и как она пережила период пандемии, читайте здесь.