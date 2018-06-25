Бывшим карельским чиновникам инкриминируют получение взяток на 2,5 млн рублей

Экс-руководители Госкомимущества Карелии Косарев и Максимов обвиняются в получении взяток на сумму более 2,5 млн рублей.

Следком республики завершает расследование резонансного уголовного дела экс-председателя республиканского комитета по управлению госимуществом Дениса Косарева и его бывшего первого заместителя Сергея Максимова, сообщают "Вести Карелии".

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