Бывшую правительственную дачу на «деревянных стульях» продают в Карелии

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на торги одну из бывших государственных дач для правительственных чиновников в деревне Шуйская Чупа.

Согласно аукционной документации, планируется продажа здания 1954 года постройки площадью почти 111 кв. метров и земельного участка площадью 15 соток.

В документации содержится описание характеристик дома — фундамент типа «деревянные стулья», каркасно-засыпные стены, железная крыша. Дача имеет водопровод и канализацию.

Начальная цена продажи — 4,8 млн рублей.

Ранее в Шуйской Чупе уже было продано несколько бывших правительственных дач. Они представляли собой щитовые домики без благоустройства и продавались вместе с участками по ценам от 1 до 3,8 млн рублей.