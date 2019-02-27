Старшую дочь Дмитриева допросили в суде

В городском суде Петрозаводска в среду продолжилось рассмотрение уголовного дела главы отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего", в суде допросили в качестве свидетеля старшую дочь Дмитриева Екатерину Клодт.

"Сегодняшнее заседание прошло согласно графику намеченному, все мероприятия выполнены в рамках уголовно-процессуального закона. Оглашены ряд показаний, допрошены два свидетеля. Следующее заседание назначено на 6 марта, вызваны пять свидетелей. Эксперты будут допрошены в свое время. Но это будет заявлено ходатайство, когда будем представлять доказательства защиты. Пока еще обвинение доказательства свои представляет. Свидетели, даже Екатерина Клодт – это все свидетели со стороны обвинения. Первые свидетели, но не последние. Основные – впереди. Основные, это бабушка, это девочка, ну и так далее", - сказал адвокат Виктор Ануфриев.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о создании порнографии с участием приемной дочери. Напомним, в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр.

В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, правозащитника арестовал суд. 9 октября 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела Дмитриева в одно.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья. А с 2012 по 2016 год Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери", утверждают следователи.

В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.