Чайка назначил нового прокурора в районе Карелии

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Приказом Генпрокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Питкярантского района назначен советник юстиции Константин Жаринов.
Документ подписан 18 марта, сообщает прокуратура республики.
Ранее Жаринов занимал должность заместителя прокурора Питкярантского района.
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