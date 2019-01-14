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Новости. Общество
16:12, 14 Января 2019
фото: kremlin.ru

Чайка назначил прокурора Калевальского района в Карелии

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Приказом Генпрокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Калевальского района назначен советник юстиции Павел Невайкин.

Об этом сообщается на сайте карельской прокуратуры.

Ранее Невайкин занимал должность заместителя прокурора Сегежского района.

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Комментарии

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Изя
2019-01-14 16:50:29
Да , а вот когда Габриляна заменят ? У трёх Глав пережил , из которых один сидит , другой сбежал , а третий готовится......
Гость
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