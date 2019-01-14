Чайка назначил прокурора Калевальского района в Карелии

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Приказом Генпрокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Калевальского района назначен советник юстиции Павел Невайкин.
Об этом сообщается на сайте карельской прокуратуры.
Ранее Невайкин занимал должность заместителя прокурора Сегежского района.
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