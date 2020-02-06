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Часть новых троллейбусов Петрозаводска сможет ездить "без проводов"

Новости. Общество
13:23, 07 Февраля 2020
фото: trolza.ru
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Администрация Петрозаводска подала заявку на финансирование покупки 20 троллейбусов за счет федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Об этом сообщил сегодня заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Виталий Спиридонов на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

По его словам, часть этих троллейбусов будет способна ехать "без проводов" - на аккумуляторах.

"В заявке сформирован перечень моделей. Все эти троллейбусы – "Тролза-5265". Три четверти будет для использования традиционным способом, четверть этих троллейбусов будет с автономным ходом", - пояснил Спиридонов.

Сколько километров эти троллейбусы могут проехать без подзарядки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-02-07 13:50:37
А контактная сеть такие современные троллейбусы выдержит?
Равнодушный
2020-02-07 13:48:21
Подать заявку можно и на "космический корабль"....
Быушные троллейбусы может и получим, ежели троллейбусное не закроют....
новый
2020-02-07 13:31:10
Щас заноза нам всё растолкует
Гость
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