Часть новых троллейбусов Петрозаводска сможет ездить "без проводов"

Администрация Петрозаводска подала заявку на финансирование покупки 20 троллейбусов за счет федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

Об этом сообщил сегодня заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Виталий Спиридонов на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

По его словам, часть этих троллейбусов будет способна ехать "без проводов" - на аккумуляторах.

"В заявке сформирован перечень моделей. Все эти троллейбусы – "Тролза-5265". Три четверти будет для использования традиционным способом, четверть этих троллейбусов будет с автономным ходом", - пояснил Спиридонов.

Сколько километров эти троллейбусы могут проехать без подзарядки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".