890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
КПП начали работу при въезде в три города Карелии (ФОТО) 1
20.04.2020 07:15
Часть сотрудников Минфина Карелии перевели на удаленную работу из-за заболевшей коллеги 1
20.04.2020 16:26
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит 4
20.04.2020 10:51
В Петрозаводске скончался 14-летний ребенок, попавший в ДТП 1
20.04.2020 11:06
За сутки 13 жителей Карелии попали в больницу с пневмонией
20.04.2020 09:28

Часть сотрудников Минфина Карелии перевели на удаленную работу из-за заболевшей коллеги

Новости. Общество
16:26, 20 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

У сотрудницы Министерства финансов Карелии взяты анализы на коронавирус.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 17 апреля, одна из сотрудниц Минфина Карелии почувствовала недомогание, ей измерили температуру и взяли анализы для проверки на коронавирусную инфекцию.

По словам источника, во всех помещениях Минфина, которое располагается в здании на проспекте Ленина, 19, где и администрация главы Карелии, была проведена санитарная обработка.

На сегодняшний день известно, что первый тест показал отрицательный результат. Тем не менее, Министерство частично переведено на удаленную работу.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 30 человек. Всего проведено 8628 исследований. 32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны; 1687 жителей Карелии остаются на самокарантине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2020-04-20 17:26:35
что такое 87 выписаны? если всего 30 с диагнозом...
или это выписаны всего из больниц по всем диагнозам, остальные больные через морг выходят?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец
19.04.2020, 14:33
Заболевший коронавирусом житель Петрозаводска не работает на молокозаводе "Славмо"

Аналитика

20.04.2020 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 4
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

20.04.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»