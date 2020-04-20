Часть сотрудников Минфина Карелии перевели на удаленную работу из-за заболевшей коллеги

У сотрудницы Министерства финансов Карелии взяты анализы на коронавирус.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 17 апреля, одна из сотрудниц Минфина Карелии почувствовала недомогание, ей измерили температуру и взяли анализы для проверки на коронавирусную инфекцию.

По словам источника, во всех помещениях Минфина, которое располагается в здании на проспекте Ленина, 19, где и администрация главы Карелии, была проведена санитарная обработка.

На сегодняшний день известно, что первый тест показал отрицательный результат. Тем не менее, Министерство частично переведено на удаленную работу.

Напомним, на сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 30 человек. Всего проведено 8628 исследований. 32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны; 1687 жителей Карелии остаются на самокарантине.