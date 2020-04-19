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В Карелии число заразившихся коронавирусом возросло до 30

Новости. Общество
09:18, 20 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаил Охлопков/vk.com/mihailohlopkov
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За последние сутки было выявлено два новых случая заражения COVID-19.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 30. 

Всего проведено 8628 исследований (+368 за сутки). 32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны; 1687 жителей Карелии остаются на самокарантине (+55 за сутки); 30 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, на 18 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Карелии достигло 27 человек. 19 апреля глава региона сообщил о еще одном заболевшем коронавирусной инфекцией. Им оказался 62-летний работник ЗАО "Холод Славмо".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нина Сергеевна
2020-04-20 12:21:01
@"При этом эпидемия коронавируса - это всего лишь эпидемия. Вирус может быть ужасным, злобным, ранее неизвестным, но это всего лишь вирус. И что делать, давно известно. Нужно просто открыть нормативные документы, которые предписывают порядок действий при возникновении эпидемической ситуации. Но если вместо этого вы занимаетесь отсебятиной, то удивляться катастрофическим последствиям ваших действий просто нелепо"
Leopol'd
2020-04-20 11:45:28
Жертвы ЕГЭ!
На 19.04 27 человек. Добавился один.
И "число заразившихся коронавирусом возросло до 30"!!!
German
2020-04-20 11:08:36
Лабуда .Никакой эпидемии нет в Карелии , а есть вирус по типу ОРВИ , переходящий у некоторых людей в внебольничную пневмонию . Эти надо заниматься врачам , а не властям ограничивать жизнедеятельность граждан , предприятий , бизнеса .
mobikk
2020-04-20 11:36:30
German,
это как с переходом дороги на красный свет - вам можно переходить))
Доктор хаос
2020-04-20 09:44:12
Будем надеяться что сдержат и не будет взрывного роста
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