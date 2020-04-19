В Карелии число заразившихся коронавирусом возросло до 30

За последние сутки было выявлено два новых случая заражения COVID-19.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что число заболевших коронавирусной инфекцией возросло до 30.

Всего проведено 8628 исследований (+368 за сутки). 32 человека находятся в стационаре, 87 – выписаны; 1687 жителей Карелии остаются на самокарантине (+55 за сутки); 30 человек находятся в местах обсервации.

Напомним, на 18 апреля общее количество зараженных коронавирусом в Карелии достигло 27 человек. 19 апреля глава региона сообщил о еще одном заболевшем коронавирусной инфекцией. Им оказался 62-летний работник ЗАО "Холод Славмо".