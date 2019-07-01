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Новости. Общество
14:03, 01 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Часть трассы в Карелии закроют из-за ралли

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Движение на автодороге "Суйстамо – Соанлахти" ограничат 27 и 28 июля, сообщили в Минтрансе Карелии.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи  Карелии ограничит движение всех видов транспортных средств 27 июля с 11.00 до 15.00 и 28 июля с 09.30 до 13.30 на автодороге "Суйстамо – Соанлахти" в целях обеспечения безопасности дорожного движения  при проведении 3 этапа Кубка России по ралли рейдам в категории "Т3" 26 – 28 июля. 

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