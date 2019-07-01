Часть трассы в Карелии закроют из-за ралли

Движение на автодороге "Суйстамо – Соанлахти" ограничат 27 и 28 июля, сообщили в Минтрансе Карелии.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии ограничит движение всех видов транспортных средств 27 июля с 11.00 до 15.00 и 28 июля с 09.30 до 13.30 на автодороге "Суйстамо – Соанлахти" в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 3 этапа Кубка России по ралли рейдам в категории "Т3" 26 – 28 июля.