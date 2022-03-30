Частная охранная фирма в Карелии нарушила правила хранения оружия

В Карелии сотрудники Росгвардии проверили около 800 владельцев оружия и выявили нарушения, сообщили в ведомстве.
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики за прошедшую неделю провели 797 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Жители Карелии добровольно сдали 26 единиц оружия. Росгвардейцы составили 32 протокола об административных правонарушениях в сфере оборота оружия, 1 — в сфере частной охранной деятельности. За нарушение законодательства изъято 3 единицы оружия.
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