Частная охранная фирма в Карелии нарушила правила хранения оружия

В Карелии сотрудники Росгвардии проверили около 800 владельцев оружия и выявили нарушения, сообщили в ведомстве.

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками МВД республики за прошедшую неделю провели 797 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Жители Карелии добровольно сдали 26 единиц оружия. Росгвардейцы составили 32 протокола об административных правонарушениях в сфере оборота оружия, 1 — в сфере частной охранной деятельности. За нарушение законодательства изъято 3 единицы оружия.