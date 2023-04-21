Частники в Карелии стали недобросовестными поставщиками из-за срыва проектов капремонта больницы

Антимонопольщики Карелии включили частную фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва подготовки ПСД по капремонту Суоярвской ЦРБ.
В УФАС Карелии рассмотрели обращения больницы о включении ООО «Аксиома» в реестр недобросовестных поставщиков.
Ранее стороны заключили два контракта на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания больницы и поликлиники.
Установлено, что компания так и не приступила к выполнению работ. Антимонопольщики решили включить ООО «Аксиома» в реестр недобросовестных поставщиков.
При этом, указанная частная фирма уже попадала в этот реестр, сообщили в региональном УФАС.
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