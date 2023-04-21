Частники в Карелии стали недобросовестными поставщиками из-за срыва проектов капремонта больницы

Антимонопольщики Карелии включили частную фирму в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва подготовки ПСД по капремонту Суоярвской ЦРБ.

В УФАС Карелии рассмотрели обращения больницы о включении ООО «Аксиома» в реестр недобросовестных поставщиков.



Ранее стороны заключили два контракта на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания больницы и поликлиники.

Установлено, что компания так и не приступила к выполнению работ. Антимонопольщики решили включить ООО «Аксиома» в реестр недобросовестных поставщиков.

При этом, указанная частная фирма уже попадала в этот реестр, сообщили в региональном УФАС.