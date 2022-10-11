Частное солнечное затмение попало в объектив фотографа из Петрозаводска (ФОТО)

Фотограф Арина Степенная запечатлела разные фазы солнечного затмения, накрывшего Карелию 25 октября.
Петрозаводский фотограф Арина Степенная запечатлела на камеру солнечное затмение, которое можно было наблюдать в Карелии днем 25 октября.
Фотограф зафиксировала фазы затмения, включая кульминацию, когда солнечный диск превратился в узкую полосу.
«Именно поэтому затмение называют „частным“ — Луна закрыла Солнце не полностью, а на 70% солнечного диска, — рассказала Арина Степенная. — Солнце стало золотым серпом лишь на чуть, а потом снова стало превращаться в круглый блин.»
По словам фотографа, в этот момент на улице заметно потемнело, а на Солнце можно было смотреть без защитных линз.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание