Частный дом горел ночью в Карелии

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Прионежском районе.

11 июня в 23:27 произошел пожар в частном доме по адресу: Прионежский район, м.Пиньгуба СНТ "Строитель-2" ул.Берёзовая.

Пожар был ликвидирован.

Как сообщают в МЧС по Карелии, пострадавших в происшествии нет.