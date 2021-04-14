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Чат-бот для жалоб на свалки запущен в Карелии

Новости. Общество
14:54, 15 Апреля 2021
фото: © Минприроды Карелии
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Только за одну неделю жители Петрозаводска и республики 82 раза жаловались на утопающие в мусоре дворы.

Еженедельно Центр управления регионом Карелии фиксирует через систему «Инцидент-менеджмент» и портал «Народный контроль Карелии» десятки жалоб жителей республики на переполненные помойки и несанкционированные свалки. Чтобы ускорить процесс прохождения обращений граждан через инстанции, ЦУР совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РК запустили чат-бот «Свалкам - НЕТ. Карелия».

Скопления мусора в неположенных местах и заваленные отходами контейнеры стали одной из главных проблем этой весны. Только за одну неделю жители Петрозаводска и республики 82 раза жаловались на утопающие в мусоре дворы.

Учитывая количество обращений, Минприроды республики инициировало массовые проверки. Сотрудники контролирующего органа – ГКУ РК «Карелприрода» – регулярно отправляются в районы Петрозаводска в поисках нарушений. За неделю в результате рейдов специалисты обследовали 121 контейнерную площадку, на 101 нашли нарушения. 37 свалок виновные устранили добровольно.

Чтобы как можно быстрее убрать мусор из дворов и с улиц, было решено запустить проект «Свалкам - НЕТ. Карелия». Обращения о незаконных свалках или мусоре, который сутками не вывозится с контейнерных площадок, теперь собирает и передает в надзорные органы виртуальный помощник.

Если вы хотите сообщить о таких фактах, перейдите на страницу по ссылке. Подробная инструкция по применению в видеоролике.

Каждое обращение незамедлительно попадет в контролирующий орган – ГКУ РК «Карелприрода». Сотрудники организации поверят каждый сигнал и, если он подтвердится, примут меры к устранению свалки и наказанию виновных.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-15 15:29:29
Ну теперь то со свалками чат-бот покончит :)
театральный критик
2021-04-15 15:11:42
Хде рогалевич ? Он раньше любил фоточки свалок в интернетики выкладывать и возмущаться . А теперь разлюбил. Почему ?
Гость
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