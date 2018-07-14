Чего нам ждать от встречи Путина и Трампа в Хельсинки?

Не стоит возлагать на саммит в Хельсинки слишком большие надежды, считает политолог Олег Реут.

Уже скоро, 15 июля завершится российский Чемпионат мира по футболу. Уже на следующий день в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Подавляющее большинство аналитиков едины во мнении, что её ожидание явно затянулось. Тем более планируемый саммит не будет носить характер ни рабочего, ни официального, ни государственного визита. Это будет организуемая на нейтральной территории встреча для обмена мнениями.

Цель их встречи – переломить сложившиеся практики недоверия в отношении друг друга. Потепление в российско-американских отношениях – в интересах обоих лидеров. Никакого прорыва, конечно, не будет. Стоит задача продемонстрировать желание работать на успех. Задачи определить конкретную область, в которой этот успех будет достигнут, пока нет.

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