Человек сгорел в сарае на севере Карелии

На пожаре в Беломорске погиб человек, сообщили МЧС Карелии.

В понедельник, 27 сентября, в 20.52в Беломорске произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт пожарно-спасательной службы.

Горело деревянное неэксплуатируемое строение по улице Рабочая, у дома №19.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 7 человек, 2 единицы техники.

Деревянная постройка сгорела полностью. На месте пожара было обнаружено тело человека. Личность погибшего неизвестна.

Причины, виновные и ущерб устанавливаются