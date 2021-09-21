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Человек сгорел в сарае на севере Карелии

Новости. Происшествия
10:50, 28 Сентября 2021
фото: © Махаил Смирнов / ТАСС

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На пожаре в Беломорске погиб человек, сообщили МЧС Карелии.

В понедельник, 27 сентября, в 20.52в Беломорске произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт пожарно-спасательной службы.

Горело деревянное неэксплуатируемое строение по улице Рабочая, у дома №19.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 7 человек, 2 единицы техники.

Деревянная постройка сгорела полностью. На месте пожара было обнаружено тело человека. Личность погибшего неизвестна.

Причины, виновные и ущерб устанавливаются

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