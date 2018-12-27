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Новости. Общество
23:30, 27 Декабря 2018
фото: Pixabay

Чем хорош утренний и вечерний секс

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В 18 лет секс полезен в любое время суток. Когда вы становитесь старше, близость все чаще переносится на вечер. А уже под 40 лет вы замечаете, что и вечерний секс куда-то исчез.

Утренний секс

По мнению специалистов, у мужчин, которые предпочитают утренний секс, реже возникают раковые опухоли, улучшается кровоснабжение мозга. Что касается женщин, интимная близость с утра – прекрасное лекарство от стресса, пишет WomanHit.

Утренний секс способствует выработке эндорфинов, которые помогают справляться с головной болью, улучшает самочувствие и избавляют от излишней тревожности. Мужчине необходим секс с утра по биологическим причинам: в утренние часы уровень тестостерона в его крови максимально высок, этот гормон и подстегивает мужчину к интимной близости.

Примерно в 8 утра организмы мужчины и женщины предельно готовы соединиться. Женщина начинает просыпаться, а мужчина уже на пределе возможностей, поэтому специалисты рекомендуют именно это время для утренних занятий любовью.

Вечерний секс

Вечерний секс наиболее популярен среди женщин не потому, что их биология настроена именно на вечерние контакты, а исключительно по той причине, что вечером не нужно никуда спешить, а значит, можно расслабиться. Для женщины расслабление очень важно, так как только в этом случае она сможет получить удовольствие.

Примерно в промежутке с 19.00 до 20.00 в организме мужчины восстанавливается уровень тестостерона, и он готов к великим сексуальным свершениям. Однако у женщины нужный гормональный настрой появляется в районе 22.00. К этому времени уровень тестостерона у партнера неуклонно снижается.

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Комментарии

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однозначно
2018-12-27 23:44:00
Спорный вопрос. После 40 лет заметил, что самый лучший секс дневной, с молодой любовницей.
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