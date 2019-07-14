Чем лучше отделать откосы пластиковых окон
Новости по теме
Каким требованиям должны отвечать откосы? Разновидности оконных откосов. Штукатурные откосы. Откосы из гипсокартона. Пластиковые откосы.
Процедура установки окон завершается отделкой откосов, которые путем перекрытия оконной рамы и стены квартиры для создания высокой теплоизоляции помещения. В данной статье мы выделим различные виды откосов для пластиковых окон https://мастероткосов.рф/ и определим, какие наиболее актуальны сейчас.
Каким требованиям должны отвечать откосы?
Поскольку работа по обрамлению окон порой сложна и трудоемка, то следует иметь в виду какие достоинства и недостатки характерны для конкретного типа откосов. Обратим внимание на то, что должны из себя представлять данные конструкции. Поэтому требования, которым должны отвечать откосы, таковы:
- срок эксплуатации равен двадцати годам, т. е. не меньший, чем срок самого окна;
- устойчивость к внешней среде: заморозкам и жаре;
- стилистически соответствовать внешнему виду окна;
- влагоудерживающая особенность, отсутствие расслоения и разбухания как на поверхности, так и внутри конструкции;
- теплоизоляция в помещении.
Разновидности оконных откосов
В ходе длительных ремонтных работ или простой замены окон предоставляется широкий выбор материалов, при помощи которых отделывают оконные откосы:
- штукатурка;
- гипсокартон;
- гипсоволокно;
- пластик.
Штукатурные откосы
Проверенная временем процедура оштукатуривания основана на нанесении раствора в несколько слоев, финальный слой окрашивают. Работа с данным материалом может осуществляться самостоятельно, так как строительная смесь недорогая. К преимуществам также можно отнести:
- высокую прочность и долговечность;
- материал не зависит от скачков низких и высоких температур;
- нет необходимости повторно обрабатывать стыки.
Однако, по прошествии времени определились следующие недостатки штукатурной отделки, которые привели к снижению использования данного строительного материала:
- долговременность, так как каждый нанесенный слой должен просохнуть;
- пыль и грязь, есть риск поцарапать или повредить окно;
- наличие конденсата и минимальная теплоизоляция;
- возможно образование трещин между слоем штукатурки и оконной конструкцией.
Откосы из гипсокартона
Данный материал представляет собой куски гипсокартонного листа, которые оказывают прочность и долговечность при отделке откосов. Достоинства, которыми может похвастаться строитель при работе с гипсокартоновыми откосами:
- применение минимальных строительных навыков;
- можно с легкостью создать гладкую поверхность;
- достойная цена;
- отличная теплоизоляция и звукоизоляция;
- практически полное отсутствие отходов;
- материал пригоден для многократного перекрашивания.
Недостатки при использовании данного вида откосов:
- возможно появление трещин, прогибов и дальнейшее продавливание;
- не выдерживают влажную среду под воздействием конденсата;
- высокая хрупкость материала.
Пластиковые откосы
Собственники квартир и дачных участков предпочитают устанавливать откосы из пластика, а именно сэндвич-панели. Тем не менее, следует с осторожностью применять односторонние панели и легкие стеновые панели из пластика, поскольку они не могут гарантировать защиту от низких температур.
Преимущества пластиковых откосов
Сравнивая с предыдущими видами материалов, подобные откосы обладают такими преимуществами, как:
- отличная теплоизоляция и жесткость;
- специальные герметики обеспечивают надежное скрепление и аккуратный внешний вид;
- устойчивость к влажной среде;
- быстрый процесс монтажа, по сравнению с гипсокартонными или штукатурными оконными конструкциями;
- гладкая поверхность, гарантирующая минимальный уход и не требующая дополнительной отделочных работ;
- при надломе, повреждении есть возможность заменить часть откоса.
Почему стоит заказать отделку откосов в Мастероткосов.рф
Если у вас отсутствует опыт в строительной сфере или вы не хотите долго возиться с окнами, то предоставьте эту работу специалистам, то есть нам. Мы гарантируем, что найдем индивидуальный подход к каждому клиенту с учетом его финансовых возможностей. Кроме того, на сайте Мастероткосов.рф есть возможность самостоятельно рассчитать стоимость, учитывая размеры и габариты оконного проема, цвет, наличие подоконника и т. д.
Наши специалисты с радостью ответят на интересующие вопросы, Вам остается только заказать звонок менеджеру или позвонить нам.
Таким образом, мы рассмотрели спектр достоинств и недостатков данных оконных сооружений. Надеемся, что наша обзорная статья помогла вам с выбором откосов.
На правах рекламы
Все главное - здесь: #stolicaonego