Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Умер народный артист, звезда сериала "Воронины" Борис Клюев 1
01.09.2020 22:35
В Карелии за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев COVID-19
Сегодня 08:48
Петрозаводчане на следующей неделе останутся без горячей воды 5
Сегодня 15:00
Пугачева -"девочка" шокировала поклонников новым фото 6
01.09.2020 21:30
Роспотребнадзор обнаружил чистый пляж в Карелии 4
Сегодня 13:39

Чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Новости. Общество
19:40, 02 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Memento Stock
Загрузка...

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета.

Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

"Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные", – предупредил он.

На хакерском фестивале What The Hack в Нидерландах специалисты из группы Trifinite продемонстрировали, как при помощи ноутбука с Linux, специальной программы и направленной антенны можно подслушать, о чем говорит через Bluetooth-гарнитуру водитель проезжающего автомобиля, напомнил Тимофеев.

Наглядно убедиться в том, что хакеры могут управлять вашим телефоном и получить доступ к данным карты памяти, можно. Яркий пример – компьютерная мышь, подключенная к устройству с помощью Bluetooth.

Эксперт рекомендует отключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, так как постоянно включенный – находка для мошенников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-09-02 20:05:31
Не только Bluetooth, опасен и сам интернет. Информация из интернета, которая добывается легко, не оседает в мозге, не становится базисом серьёзных знаний, именно поэтому мы все уже почти дебилы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
26.08.2020, 08:59
Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Аналитика

Сегодня 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 22
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»