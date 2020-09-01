Чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета.

Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

"Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты). Кроме этого злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные", – предупредил он.

На хакерском фестивале What The Hack в Нидерландах специалисты из группы Trifinite продемонстрировали, как при помощи ноутбука с Linux, специальной программы и направленной антенны можно подслушать, о чем говорит через Bluetooth-гарнитуру водитель проезжающего автомобиля, напомнил Тимофеев.

Наглядно убедиться в том, что хакеры могут управлять вашим телефоном и получить доступ к данным карты памяти, можно. Яркий пример – компьютерная мышь, подключенная к устройству с помощью Bluetooth.

Эксперт рекомендует отключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, так как постоянно включенный – находка для мошенников.