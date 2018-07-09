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Новости. Общество
23:30, 09 Июля 2018

Чем опасен секс в отпуске

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Четыре причины, чтобы задуматься, стоит ли на отдыхе заводить отношения на одну ночь.

Эйфория, охватывающая отпускника на курорте, порой выливается в безрассудные поступки. Некоторые предаются неумеренным возлияниям, но большинство охватывает жажда любовных подвигов. Но следует помнить, что курортные романы могут быть опасны, пишут "Дни.ру".

1. Секс может быть плохим
Яркая внешность южных девушек убеждает вас в том, что секс будет запоминающимся. Но чаще всего донжуана ждет разочарование. Тот факт, что вы иностранец, может не раскрепостить даму, а, напротив, смутить и привести к зажатости. Кроме того, темпераментная речь и жесты вовсе не означают, что объект вашего желания будет столь же горяч в постели. Так что вместо потрясающего приключения может выйти одно расстройство..

2. Девушка окажется навязчивой
Представьте, что вы проведете в каком-то небольшом курортном городе пару недель. В первый же вечер вы знакомитесь с красивой, но не очень интересной девушкой в надежде отлично провести ночь, но не более.
Все складывается как надо, вы довольный покидаете ее номер или квартиру с расчетом больше никогда не видеться, ведь говорить вам не о чем. Вот только у нее совсем другие планы.
Она караулит вас возле отеля, выяснила номер телефона у услужливого сотрудника ресепшна и жаждет превратить одноразовый секс в масштабный курортный роман. Тогда оставшиеся дни отпуска вы проведете в темных очках, кепке и капюшоне, совершая короткие перебежки от моря до бара.

3. Это просто не безопасно
Милые создания с большими невинными глазами и пушистыми ресницами (не говоря уже о других достоинствах) на деле могут быть не столь уж невинны. Если утром вы не обнаружили "котеночка" мирно сопящим на подушке или плещущимся в ванной, бегите проверять кошельки и чемоданы. Скорее всего, ценности уплыли в неизвестном направлении. К сожалению, историй таких - тьма.
А даже если все обошлось, и лапочка трогательно с вами прощалась, утирая слезы на перроне, – не торопитесь радоваться. Счета от венеролога и уролога скоро вытеснят из памяти все светлые воспоминания о поездке.

4. У нее есть парень или ревнивый бывший
Вы переспали, и все супер. Только вот на следующий день во время прогулки по городу на вас набрасывается здоровенный парень, который гневно тараторит что-то на непонятном вам языке.
Пока вы пытаетесь разобраться, что он говорит, получаете внушительном кулаком по лицу и сквозь звон в ушах слышите имя той самой девушки, подарившей вам столько удовольствия ночью. Стоили ли они разбитого носа и фингала, который вынудит сочинять истории для коллег, решать, конечно, вам.

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