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Новости. Общество
16:06, 07 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Чем отличается расселение опасного жилья в Карелии и Швеции

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В северной части Швеции власти решили "передвинуть" город ради безопасности его жителей: чем уникален скандинавский путь расселения "аварийки"

Кируна – самый северный город Швеции, население которого достигает порядка 23 тысяч человек. В городе ведется многолетняя добыча руды. Работу ведет владелец рудников, крупное предприятие LKAB. Добыча железной руды – основа жизни промышленного города на севере Швеции.

При этом деятельность крупной добывающей компании стала причиной подвижек грунта под городом. Местные власти приняли решение о необходимости перемещения части зданий, поскольку жизнь в условиях постоянной угрозы обрушений стала некомфортной для горожан.

Как власти Швеции решились на масштабный проект по переносу городский объектов из опасной зоны, и чем переселение граждан скандинавской страны из опасных жилищ отличается от расселения "аварийки" в Карелии, читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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zanoza
2019-11-07 17:22:02
Вот в чём разница между "социалистическим капитализмом в Швеции и "олигархический капитализм в России" ! Я хочу в Швецию :)
Писарев
2019-11-07 18:07:31
zanoza, Ты со своими хотелками поаккуратнее. Я тут недавно видел сверхсекретные карты Генштаба — там нет Швеции.
Гость
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