Чем отличается расселение опасного жилья в Карелии и Швеции

В северной части Швеции власти решили "передвинуть" город ради безопасности его жителей: чем уникален скандинавский путь расселения "аварийки"

Кируна – самый северный город Швеции, население которого достигает порядка 23 тысяч человек. В городе ведется многолетняя добыча руды. Работу ведет владелец рудников, крупное предприятие LKAB. Добыча железной руды – основа жизни промышленного города на севере Швеции.

При этом деятельность крупной добывающей компании стала причиной подвижек грунта под городом. Местные власти приняли решение о необходимости перемещения части зданий, поскольку жизнь в условиях постоянной угрозы обрушений стала некомфортной для горожан.

Как власти Швеции решились на масштабный проект по переносу городский объектов из опасной зоны, и чем переселение граждан скандинавской страны из опасных жилищ отличается от расселения "аварийки" в Карелии, читайте в материале "Столицы на Онего".