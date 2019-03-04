Чепик распорядился создать Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения
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Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал распоряжение о создании казенного учреждения "Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения".
"Создать государственное казенное учреждение Карелии "Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения". Определить основными целями деятельности казенного учреждения реализацию государственных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах государственной собственности и реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", - отмечается в документе.
Предельная штатная численность работников казенного учреждения установлена в количестве 27 человек.
Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, которое будет учредителем казенного учреждения, поручено до 31 марта провести мероприятия по его созданию.
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