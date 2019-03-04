Чепик распорядился создать Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал распоряжение о создании казенного учреждения "Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения".

"Создать государственное казенное учреждение Карелии "Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения". Определить основными целями деятельности казенного учреждения реализацию государственных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах государственной собственности и реализацию приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", - отмечается в документе.

Предельная штатная численность работников казенного учреждения установлена в количестве 27 человек.

Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, которое будет учредителем казенного учреждения, поручено до 31 марта провести мероприятия по его созданию.