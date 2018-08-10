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Новости. Общество
09:47, 10 Августа 2018

Чепик: "Вся страна уже ушла вперед, а Карелия еще находится на уровне 20-летней давности"

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Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик рассказал о жизни в республике.

"В Карелии много внутренних конфликтов. Люди пытаются искать противоречия. А мне кажется, что на самом деле этих конфликтов нет. Для меня очевидно, что люди здесь открытые, понятные и очень добрые. Но у них есть чувство недостатка внимания. И оно объективно", - сказал Александр Чепик в интервью "Республике".

"Буду откровенен: я не представлял себе, что в России еще остались такие регионы. Вся страна уже ушла вперед, а Карелия еще находится на уровне 20-летней давности. Элементарные для всей страны вещи тут сегодня приходится начинать с нуля", - сказал первый заместитель главы Карелии.

По словам чиновника, он поехал работать в Карелию, потому что его позвал Артур Парфенчиков, с которым Чепик давно знаком и дружит.

"Но к тому моменту, когда Артур Олегович предложил поработать с ним в Карелии, я уже хотел перемен. Не секрет, что когда человек долго работает на одном месте, неизбежно накапливается негатив. В какой-то момент его объем становится критическим — и тогда надо уходить. Но важно выбрать для ухода правильное время, чтобы никого не предать, не подвести. И поэтому я ждал. Когда поступило предложение из Карелии, я почувствовал, что момент настал. И принял решение", - сказал Чепик.

"Заметьте, я переезжал сюда отнюдь не премьер-министром. Изначально мне предложили пост заместителя главы по развитию региона. Так что при переезде у меня не было задачи вырасти в должности. Я хотел помочь Артуру Олеговичу разобраться в ситуации", - пояснил чиновник.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2018-08-10 10:17:41
пока рулят такие как Силуанов, Кудрин, Голикова, Ширшины, Слабуновы, Грудинины, Абызовы, Топилин, Медведев все будет так, еще хуже будет.
Сами пилят сук, на котором сидят
mentor
2018-08-10 10:13:45
"В Карелии много внутренних конфликтов. Люди пытаются искать противоречия. А мне кажется, что на самом деле этих конфликтов нет..."
Ключевое слово во фразе - КАЖЕТСЯ.
pupsik
2018-08-10 10:01:42
"...люди здесь открытые, понятные и очень добрые. Но у них есть чувство недостатка внимания.." Что-то я к концу недели глубокой мысли не понимаю. К рулевым вопросов нет?
Справедливорос
2018-08-10 09:58:36
Правильно и сказал , с такими руководителями как были и есть сейчас регион разваливался , разваливается и будет валится . Беда у нас с руководством . ну лезут во власть кто не попадя .
Гость
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