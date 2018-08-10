Чепик: "Вся страна уже ушла вперед, а Карелия еще находится на уровне 20-летней давности"

Первый заместитель главы Карелии Александр Чепик рассказал о жизни в республике.

"В Карелии много внутренних конфликтов. Люди пытаются искать противоречия. А мне кажется, что на самом деле этих конфликтов нет. Для меня очевидно, что люди здесь открытые, понятные и очень добрые. Но у них есть чувство недостатка внимания. И оно объективно", - сказал Александр Чепик в интервью "Республике".

"Буду откровенен: я не представлял себе, что в России еще остались такие регионы. Вся страна уже ушла вперед, а Карелия еще находится на уровне 20-летней давности. Элементарные для всей страны вещи тут сегодня приходится начинать с нуля", - сказал первый заместитель главы Карелии.

По словам чиновника, он поехал работать в Карелию, потому что его позвал Артур Парфенчиков, с которым Чепик давно знаком и дружит.

"Но к тому моменту, когда Артур Олегович предложил поработать с ним в Карелии, я уже хотел перемен. Не секрет, что когда человек долго работает на одном месте, неизбежно накапливается негатив. В какой-то момент его объем становится критическим — и тогда надо уходить. Но важно выбрать для ухода правильное время, чтобы никого не предать, не подвести. И поэтому я ждал. Когда поступило предложение из Карелии, я почувствовал, что момент настал. И принял решение", - сказал Чепик.

"Заметьте, я переезжал сюда отнюдь не премьер-министром. Изначально мне предложили пост заместителя главы по развитию региона. Так что при переезде у меня не было задачи вырасти в должности. Я хотел помочь Артуру Олеговичу разобраться в ситуации", - пояснил чиновник.