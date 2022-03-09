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Через две недели в Петрозаводске пройдет суббота доноров

Новости. Общество
08:05, 10 Марта 2022
фото: Наталья Соколова/ "Столица на Онего"

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На станции переливания крови 26 марта состоится рабочая суббота донора.

Как сообщается в официальном паблике Службы крови, 26 марта состоится суббота донора, прием пройдет с 8.00 до 12.00 по предварительной записи по номерам телефонов регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 14-15 часов.

На станции переливания напоминают, что интервалы между кроводачами 60 дней, количество кроводач в году для женщин не более 4, для мужчин не более 5.

При возникновении вопросов по срокам донации можно получить консультацию по номеру телефона регистратуры 76-42-65, +7 (965) 817-58-80, с 14.00 до 15.00.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в субботу доноров 107 человек пришли и сдали кровь.

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