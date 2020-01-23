"Черного" лесоруба из Карелии осудили

Жителя Калевальского района осудили за незаконную рубку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в сентябре 2019 года подсудимый, незаконно спилил 32 сырорастущих дерева (7 сосен, 21 ель, 4 березы) в Калевальском районе.

Ущерб превысил 42 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Этим же приговором с подсудимого взыскана полная сумма ущерба.

Бензопилу конфисковали.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Карелии случайно убил женщину во время спиливания дерева.