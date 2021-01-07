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Скончался петрозаводский доктор, которого называли "эпохой в мировом здравоохранении"

Новости. Спорт
13:20, 08 Января 2021
фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте
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В Карелии ушел из жизни известный детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Григович.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Игорь Николаевич – заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия, народный врач Республики Карелия, почетный гражданин Республики Карелия, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, автор более 180 научных работ в области детской хирургии. При этом он скромно работал, не заявляя громко о себе, и отдал медицине Карелии более 50 лет. Только такие люди и прославляют Карелию на все времена", - написал министр.

По его словам, Игорь Григович, это "целая эпоха в мировом здравоохранении и здравоохранении России".

"Несколько поколений детских хирургов знают о Карелии, потому что здесь жил и работал этот врач, ученый, блестящий преподаватель. Я и все мои сокурсники по детской хирургии во время института, ординатуры и аспирантуры зачитывались с упоением его трудами, учась в другом крае нашей необъятной родины. Это говорит о многом...Его работа "Редкие хирургические заболевания пищеварительного тракта у детей", написанная в 80-е годы, до сих пор является нетленным шедевром по детской хирургии. олько благодаря изучению этой книги я и, уверен, многие детские хирурги спасли сотни жизней", - добавил министр.



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Комментарии

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кир
2021-01-08 13:59:47
Жаль. Хороший был специалист и человек.
David
2021-01-08 14:43:15
кир, А как же убийцы?
Гость
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