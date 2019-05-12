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Новости. Общество
12:41, 12 Мая 2019
фото: Валерий Поташов/"Столица на Онего"

"Черные лесорубы" уничтожили в Карелии более 130 тысяч гектаров нетронутой тайги

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За последнее десятилетие Карелия потеряла более 130 тысяч гектаров малонарушенных лесов, на восстановление которых понадобятся века.

Накануне майских праздников в Петрозаводске прошло заседание "круглого стола" по проблемам сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности, и, как показала состоявшаяся дискуссия, последние массивы нетронутой тайги по-прежнему остаются в Карелии полем конфликта.

Если за полтора-два десятка лет карельским защитникам природы удалось договориться с несколькими лесопромышленными компаниями о добровольном моратории на рубки в старовозрастных лесах на площади около 300 тысяч гектаров, то у правительства республики до сих пор нет никакой политики в отношении таких лесов, не включенных в границы заповедников, национальных парков, заказников или памятников природы. Более того, заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей Шарлаев дал ясно понять участникам "круглого стола", что республиканские власти намерены добиваться от лесопромышленников полного освоения расчетной лесосеки, а это создает явную угрозу уничтожения ценных лесов и возникновения новых экологических конфликтов.

Подробнее о ситуации читайте в статье Валерия Поташова "Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу".

 

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