Чертову дюжину продуктов пытался вывезти петрозаводчанин из Финляндии

Петрозаводчанина, который вез в ручной клади более 13 кг сыра, рыбы и мясопродуктов, остановили на границе, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В сентябре 2019 года житель Петрозаводска пересекал границу в МАПП "Вяртсиля" и перевозил с собой в ручной клади 13,6 кг продуктов: сыр, сосиски, сардельки, колбасу в нарезке, селедку и фрикадельки.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов у путешественника не было, а разрешенная норма провоза готовой животноводческой продукции без указанных документов составляет 5 кг на одно физическое лицо.

Излишки продукции петрозаводчанин вернул в Финляндию.

Информация о нарушении была передана таможенной службой в Управление Россельхознадзора. Было возбуждено дело об административном правонарушении, нарушителя оштрафовали на 500 рублей.