Четверо нелегалов из Ирака собирались попасть в Финляндию через Сортавалу

Суд оштрафовал каждого из иностранцев и выдворил за пределы России.

В январе Сортавальский городской суд рассмотрел четыре дела в отношении граждан Ирака об административном правонарушении, рассказали в объединенной пресс-службе судов.



Суд установил, что четверо граждан Ирака въехали в нашу страну в ноябре–декабре прошлого года по учебной визе, но обучение в образовательных учреждениях не проходили.

В январе иракцы приехали в Сортавалу, чтобы пересечь границу России и попасть в Финляндию, получить там убежище. Таким образом они нарушили режим пребывания иностранных граждан на территории России — цель их визита не соответствовала заявленной цели въезда в нашу страну.



Суд признал граждан Ирака виновными в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ и назначил каждому из них штраф 2,5 тысячи рублей с выдворением за пределы России.