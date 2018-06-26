Четверо жителей Карелии предстанут перед судом за убийство знакомого

Трагедия случилась в Муезерском районе во время посиделок со спиртным.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Карелии, в Костомукше закончено расследование уголовного дела в отношении четырех мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище), ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, в ноябре 2017 года двое из обвиняемых в ходе распития спиртного у своего знакомого в поселке Ледмозеро Муезерского района руками и ногами избили хозяина квартиры, причинив ему множественные телесные повреждения, от которых он скончался.

Кроме того, в 2016 году обвиняемые в поселке Ледмозеро Муезерского района, похитили из квартиры местной жительницы бензопилу, причинив ущерб потерпевшей на сумму более 9,5 тысяч рублей. Также в 2017 году они украли деньги из другой квартиры, причинив ущерб на сумму 24 тысячи рублей.

Вв отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других двоих обвиняемых - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.