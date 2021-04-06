Инфекционист рассказал об отношении россиян к вакцинации от COVID-19

Четверть населения России считает, что вакцинация от коронавируса не нужна, об этом заявил врач-инфекционист.

РИА Новости приводит слова доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, заявившего, что четверть населения РФ считает вакцинацию от коронавируса ненужной или вредной, и с этими людьми нужно продолжать работу.

Он отметил, что вакцинация продвигается "не так удовлетворительно, как хотелось бы". По его словам, открыто большое количество пунктов, где можно провести вакцинацию, но "люди идут, мягко скажем, жидкой цепочкой".

"Над этим надо работать постоянно. 25% населения считают, что вакцинация или вообще не нужна, или она вредна для здоровья, и конечно, с этим людьми нужно продолжать работать", - заявил Малышев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".