Четыре бутылки воды обошлись жителю Петрозаводска в 25 тысяч рублей

Петрозаводчанину прислали воду вместо прицела ночного видения, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 39-летний гражданин и сообщил, что у него обманным путем похитили деньги.

Как выяснилось, на одном из сайтов мужчина нашел объявление о продаже прицела ночного видения стоимостью 25 тысяч рублей. Он связался с продавцом, чтобы обсудить детали сделки, и в дальнейшем перевел необходимую сумму. Спустя время мужчина получил посылку из другого региона. Вскрыв ее, он обнаружил четыре бутылки с водой.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении дистанционных сделок. Тщательно изучайте информацию о продавцах и не спешите переводить деньги без значимых гарантий.