Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО) 8
Сегодня 10:11
Соцпакет может оградить от бед
Сегодня 10:15
Спасателям Карелии пришлось всю ночь танцевать у костра с застрявшими на острове рыбаками 2
23.09.2020 13:04
Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии 1
23.09.2020 16:02
Парада Победы в Петрозаводске 30 сентября не будет 10
23.09.2020 13:16

Четыре бутылки воды обошлись жителю Петрозаводска в 25 тысяч рублей

Новости. Криминал
11:42, 24 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Anatoliy Karlyuk
Загрузка...

Петрозаводчанину прислали воду вместо прицела ночного видения, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 39-летний гражданин и сообщил, что у него обманным путем похитили деньги.

Как выяснилось, на одном из сайтов мужчина нашел объявление о продаже прицела ночного видения стоимостью 25 тысяч рублей. Он связался с продавцом, чтобы обсудить детали сделки, и в дальнейшем перевел необходимую сумму. Спустя время мужчина получил посылку из другого региона. Вскрыв ее, он обнаружил четыре бутылки с водой.

В настоящее время по заявлению потерпевшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными при совершении дистанционных сделок. Тщательно изучайте информацию о продавцах и не спешите переводить деньги без значимых гарантий.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 10:15
Обществоведение
Соцпакет может оградить от бед
Почему льготникам не стоит отказываться от бесплатного лекарственного обеспечения, рассказали в Минздраве Карелии.
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 9
17.09.2020 14:45
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 13
16.09.2020 16:06
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»