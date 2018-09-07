Четыре человека пострадали в ДТП на границе Карелии и Финляндии

В Костомукше на автодороге Кочкома – Госграница столкнулись два автомобиля, пострадали четыре человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг на 213 км автодороги Кочкома – Госграница водитель Toyota при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении Daewoo, автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали оба водителя, мужчины 61 и 60 лет, и пассажиры Daewoo – 37-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.