Четыре человека пострадали в ДТП на трассе "Кола" в Карелии

Авария случилась в Кондопожском районе республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, 1 ноября в 17.00 на 455 км трассы "Кола" водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Fiat Ducato.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель "ВАЗ" и еще трое взрослых пассажиров.

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