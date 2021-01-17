Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина заразил ВИЧ двух жен и их дочерей 2
17.01.2021 21:40
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 4
Сегодня 10:35
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс"
Сегодня 13:30
Адвокат об уходе в отставку известного судьи в Карелии: "Что-то тут не так" 4
17.01.2021 16:52
Дети пошли в школу – и Петрозаводск встал в "пробках" (ФОТО) 13
Сегодня 09:40

Четыре класса в Карелии отправлены на карантин по коронавирусу

Новости. Общество
14:59, 18 Января 2021
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
Загрузка...

Более 50 учеников переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в школах.

Карантины по коронавирусу введены в 4 классах в 4 школах республики. Иными словами, 55 человек (0,08 % от общего количества обучающихся) выведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил глава Минобразования Карелии Роман Голубев на своей станице в соцсети.

Министр напомнил, что с 18 января школы Карелии начали возвращаться к привычному очному режиму работы. Полный возврат к очному обучению в нашей республике произойдет 1 февраля.

"Более 44 тысяч школьников (или 61,5 %) из 1-4-х, 9-х и 11-х классов, а также школьники государственных специальных (коррекционных) школ-интернатов Карелии начали обучение в очном режиме. Образовательный процесс для 27,5 тысяч детей (или 38,5 %) в 5-8-х и 10-х классах организован с использованием дистанционных образовательных технологий", - пишет глава Минобразования республики.

По словам Голубева, многие школы с численностью детей менее 300 человек начали работу в штатном режиме уже с 11 января. При благоприятной эпидемиологической обстановке в населенном пункте и по согласованию с министерством образования малокомплектные школы могут работать.

Ранее сообщалось, что детсады закрыли, школы перевели на дистант в городе Карелии, где введен режим ЧС из-за аварии на сетях.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
15.01.2021, 15:25
Стало известно, какие районы Петрозаводска отдадут под застройку жилья
15.01.2021, 13:35
Водолазы нашли тело 6-летнего ребенка, пропавшего в Карелии
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник
18.01.2021, 00:30
Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске (СРОЧНО)
13.01.2021, 09:50
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

Аналитика

Сегодня 13:30
Капитал
"Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс"
Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в республике вдвое и покончить с рубками нетронутой тайги.
Туристам в Карелии предлагают скинуться по соточке 3
15.01.2021 14:16
Судья в отставке, взяточник на свободе 4
14.01.2021 11:45
"Все зависит от вакцинации" 7
14.01.2021 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:35
Личное мнение
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 4
После увольнения с должности директора Александра Ханцевича педагоги и родители школы №43 прислали в редакцию отзыв о его работе.
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
11.01.2021 11:50
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 9
30.12.2020 14:50
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»