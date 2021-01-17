Четыре класса в Карелии отправлены на карантин по коронавирусу

Более 50 учеников переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в школах.

Карантины по коронавирусу введены в 4 классах в 4 школах республики. Иными словами, 55 человек (0,08 % от общего количества обучающихся) выведены на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщил глава Минобразования Карелии Роман Голубев на своей станице в соцсети.

Министр напомнил, что с 18 января школы Карелии начали возвращаться к привычному очному режиму работы. Полный возврат к очному обучению в нашей республике произойдет 1 февраля.

"Более 44 тысяч школьников (или 61,5 %) из 1-4-х, 9-х и 11-х классов, а также школьники государственных специальных (коррекционных) школ-интернатов Карелии начали обучение в очном режиме. Образовательный процесс для 27,5 тысяч детей (или 38,5 %) в 5-8-х и 10-х классах организован с использованием дистанционных образовательных технологий", - пишет глава Минобразования республики.

По словам Голубева, многие школы с численностью детей менее 300 человек начали работу в штатном режиме уже с 11 января. При благоприятной эпидемиологической обстановке в населенном пункте и по согласованию с министерством образования малокомплектные школы могут работать.

Ранее сообщалось, что детсады закрыли, школы перевели на дистант в городе Карелии, где введен режим ЧС из-за аварии на сетях.