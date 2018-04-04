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Новости. Общество
17:40, 04 Апреля 2018

Четыре незаконных полигона для свалки строймусора перестали работать в Петрозаводске

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Материалы, собранные сотрудниками мэрии в ходе проверок, направлены в МВД, прокуратуру и природоохранные ведомства.

Как отметила начальник управления благоустройства и экологии городской администрации Анна Дудырина, нелегальные свалки зачастую организуются на земельных участках, арендуемых под предлогом ведения законной деятельности. Например, для размещения складских помещений. Затем под видом строительных работ там осуществляется платный прием и захоронение различных видов отходов, чаще всего – строительного мусора.

"Деятельность подобных "серых" полигонов возможна ввиду отсутствия отлаженного механизма контроля над перевозкой и размещением строительных отходов", -пояснила Анна Дудырина.

По данным пресс-службы мэрии, в 2017 году в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды" на территории города ликвидировано 37 крупных несанкционированных свалок. С них вывезено более полутора тысяч тонн мусора.

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