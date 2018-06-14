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Новости. Общество
13:31, 14 Июня 2018

Четыре тысячи человек покинули иностранные государства ради возвращения в Карелию

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Власти Карелии создаются условия для добровольного переселения в республику бывших соотечественников.

В Карелии действует программа, предоставляющая условия для возврата в республику бывших соотечественников.

Программа создает условия для добровольного переселения в Карелию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом. О действии программы рассказала начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова на заседании правительства.

По словам Фроловой, за период действия программы в республику прибыло 1919 семей соотечественников в составе 3746 человек.

Из каких стран приехали к нам переселенцы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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йошкин кот
2018-06-14 15:26:32
очень похоже на то, что кто-то перепутал людей и птиц...и считал последних на полях в Олонецком районе
User
2018-06-14 14:50:44
Таджики и казахи будут возрождать карельскую самобытность. Бу-га-га! "Эффективные" в правительстве совсем с катушек съехали?!
тетка
2018-06-14 14:47:48
Вранье.
banan
2018-06-14 14:26:22
тоджикистонома)
Изя
2018-06-14 13:56:18
О программе можно поподробнее , сомнения терзают в ее действенности .
grigorjev
2018-06-14 13:49:53
Власти Карелии создают условия возвращения... Кого? Карелов и финнов? Но все карельское уничтожено... Финский театр - стал русским. СМИ карелов - почти 0. А в 1920 году когда образовали республику - карелы более 80% населения!!! Все знали родной язык, многие финский, мало русский... Каково? Не надоела б-деть о 100 лет Карелии?
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