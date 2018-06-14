Четыре тысячи человек покинули иностранные государства ради возвращения в Карелию

Власти Карелии создаются условия для добровольного переселения в республику бывших соотечественников.

В Карелии действует программа, предоставляющая условия для возврата в республику бывших соотечественников.

Программа создает условия для добровольного переселения в Карелию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом. О действии программы рассказала начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова на заседании правительства.

По словам Фроловой, за период действия программы в республику прибыло 1919 семей соотечественников в составе 3746 человек.

Из каких стран приехали к нам переселенцы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".