13:31, 14 Июня 2018
Четыре тысячи человек покинули иностранные государства ради возвращения в Карелию
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Власти Карелии создаются условия для добровольного переселения в республику бывших соотечественников.
В Карелии действует программа, предоставляющая условия для возврата в республику бывших соотечественников.
Программа создает условия для добровольного переселения в Карелию на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом. О действии программы рассказала начальник Управления труда и занятости республики Елена Фролова на заседании правительства.
По словам Фроловой, за период действия программы в республику прибыло 1919 семей соотечественников в составе 3746 человек.
Из каких стран приехали к нам переселенцы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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