Четыре водителя в Петрозаводске рискнули детьми

Воителям в Петрозаводске грозит штраф за нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

Шесть нарушений правил дорожного движения пресекли дорожные полицейские во время профилактического мероприятия «Право на безопасность». Об этом рассказали в Госавтоинспрекции карельской столицы.



Вечером в среду, 24 января, на Древлянке в Петрозаводске автоинспекторы контролировали правила перевозки детей в автомобиле. Инспекторы напоминали водителям и пассажирам о правилах безопасности, о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, раздавали тематические листовки.

Как сообщили в госавтоинспекции, без нарушений не обошлось. Четыре водителя города нарушили правила перевозки детей, один водитель перевозил непристёгнутого пассажира.

Кроме этого, был отстранен от управления автомобилем 36- летний водитель, который сел за руль с признаками опьянения.

В отношении нарушителей были составлены административные материалы за нарушения правил дорожного движения.

В ГИБДД напомнили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф 3 тысячи рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей не рисковать жизнью детей и использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.